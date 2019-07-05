التربية تصدر توضيحا بشأن فديو الاعتداء على احد الكوادر التعليمية في هيت

اصدرت وزارة التربية، الجمعة، توضيحا بشأن فديو الاعتداء على احد الكوادر التعليمية في هيت، مبينة ان الامتحانات العامة بالقضاء تسير من دون خرق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد التحري من الفديو الذي نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول الاعتداء الذي حصل على دار مدرس اللغة الانكليزية عماد خليل ابراهيم المولى في ثانوية دار السلام للبنين بقضاء هيت وادعت فيه انه اعتداء على مراقب منع طالب من الغش، تبين ان الموضوع عار عن الصحة".

واضافت ان "مدير قسم تربية قضاء هيت علي عبد المنعم مزبان المحمدي بين إن المشكلة التي حصلت هي مشكلة عشائرية وليست لها علاقة بالتربية لامن قريب ولا من بعيد"، مشيرة الى ان "القوات الامنية تدخلت لحل المشكلة".

Advertisements

واكدت ان "المعتدى عليه لم يكلف بالمراقبة على المراكز الامتحانية للمرحلة الاعدادية"، موضحة ان "الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية في قضاء هيت تسير وفق القانون وبصورة جيدة وبرصانة عالية وبدون اي خرق يذكر".

يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر فيه اعتداء عدد من المواطنين على مدرس في قضاء هيت بمحافظة الانبار بالضرب المبرح، حيث اكد عدد من الناشطين ان هذا الاعتداء جاء على خلفية كشف المدرس غش احد الطلاب في القضاء، الامر الذي دفع ذويه الى مهاجمته في منزله.