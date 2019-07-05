اعتقال ممول 'داعش' في كركوك خلال عملية امنية بالرياض

افاد مصدر امني، الجمعة، بان قوة امنية اعتقلت ممول "داعش" في كركوك خلال عملية امنية في الرياض.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بإشراف قائد الفرقة الآلية وبإسناد الجهد الاستخباري، تمكن فوج المغاوير الثالث من القاء القبض على ممول عصابات داعش الارهابية المدعو (ع،ع،ص) في كركوك".
واضاف ان "هذا الشخص كان مختبئاً في احد بساتين قرية طويلعة بناحية الرياض".
يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال قياديين وعناصر في تنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها سابقا وتم تحريرها من قبل تلك القوات.
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