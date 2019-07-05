اجرام بغداد تصدر تعليمات لتفادي الابتزاز الالكتروني

اصدرت مديرية اجرام بغداد، الجمعة، تعليمات لتفادي حالات الابتزاز الالكتروني، فيما خصصت خطا ساخنا لذلك.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، انه "لتفادي حالات الابتزاز الالكتروني فيجب عدم ارسال الصور الشخصية لأي شخص كان ومهما كانت الثقة به خوفا من سرقة حسابه وانتشار الصور".

واضافت "يجب عدم الاحتفاظ بالصور الشخصية في برامج الدردشة ( الماسنجر وغيرها)"، مشددة على ضرورة "اختيار كلمات مرور صعبة تتكون من ارقام وحروف".

تواصل الاجتماعي، وعدم قبول طلبات الصداقة من اشخاص مجهولين"، موضحة انه "عند طلب المبتز للمبالغ المالية يتم الاتصال فورا على الخط الساخن (٥٣٣) وسوف تكون هوية المتصل طي الكتمان".