اتفاق السودان ومحاصرة الإخوان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة، الخامس من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تبرز محاصرة فرنسا للإخوان عبر حظر تطبيق "يوري فتوى" للقرضاوي، ترحيبا دوليا واسعا بالاتفاق بين "العسكري السوداني" والمعارضة، الاستخبارات الألمانية تراقب الإخوان لـتهديدها النظام الديمقراطي، باحث أمريكي يطالب بحزم أوروبي ضد تهديدات إيران، ستسلم السراج 8 طائرات.. تركيا تخرق القرارات الدولية بشأن ليبيا، وزير يمني يحذر من مخاطر معسكرات الحوثيين لتجنيد الأطفال، أسبوع قطر.. تميم يخلف وعده وانتفاضة دولية ضد إرهاب "الحمدين".
أما في الاقتصاد فتطالعون: الذهب يرتفع متجها لتحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي، التوترات الدولية ترفع خام برنت والنفط الأمريكي يتراجع، بلومبرج: الاقتصاد القطري يعاني ضعفا عاما بفعل كأس العالم، الأسهم الأمريكية تتراجع مع تبدد آمال المستثمرين في خفض الفائدة.
وإلى الملاعب تجدون: تقارير.. الترجي التونسي يحسم صفقة "الدبابة" الإيفوارية
وفي الفن تقرأون: نانسي وصابر الرباعي وفايا يونان ضيوف مهرجان بنزرت الدولي
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