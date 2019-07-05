- 1/2
- 2/2
وكالة أنباء الإماراتالسبت 2019/7/6 12:13 صباحا بتوقيت أبوظبي
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى الحرية والتغيير، معربة عن تطلعها إلى أن تشكل الخطوة الإيجابية والمهمة بداية لمرحلة جديدة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ثبات موقف الإمارات الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره، ودعمها لكل الإجراءات التي تحفظ أمن واستقرار السودان.
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.
والأزمة السودانية دخلت مرحلة دقيقة عقب فشل المفاوضات بين المعارضة (قوى الحرية والتغيير) والمجلس العسكري الانتقالي في مايو/أيار الماضي، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان مراراً اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، إلا أن المعارضة بين الحين والآخر تخرج في احتجاجات تصعيدية؛ للضغط من أجل تسريع نقل السلطة.
ودخلت إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد في وساطة بين الأطراف السودانية في الـ7 من يونيو/حزيران الماضي، لتقريب وجهات النظر ونزع فتيل التوتر.
والأربعاء الماضي، دعت الوساطة الأفريقية - الإثيوبية، المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالسودان، للجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة لحسم القضايا الخلافية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترحب باتفاق الأطراف السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.