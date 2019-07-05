الان تتابع واشنطن: “الطاقة الذرية” ستعقد جلسة خاصة حول أنشطة إيران النووية غير المشروعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 43 دقيقة - 11:52 م, 5 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعقد جلسة خاصة حول أنشطة إيران النووية غير المشروعة، ويجب الضغط على طهران للتخلي عن طموحاتها النووية.

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