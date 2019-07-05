رئيس وزراء باكستان يزور الصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة في مطار إسلام أباد

قام رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان اليوم بزيارة الصالة المخصصة لتطبيق مبادرة طريق مكة لحج هذا العام في مطار إسلام أباد الدولي التي انطلقت يوم أمس.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ورئيس وفد المملكة للمبادرة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، وعدد من المسؤولين في فريق المبادرة.

وشاهد دولته التجهيزات الخاصة بتنفيذ المبادرة والإجراءات التي يتم إنجازها في مطار إسلام آباد الدولي بشكل منظم لتيسير دخول الحجاج الباكستانيين للمملكة لأداء فريضة الحج .

وأثنى دولته على تطبيق هذه المبادرة في باكستان، معربًا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على ما توفره من خدمات لضيوف الرحمن وحرصها على التطوير المستمر لكل ما من شأنه تمكين المسلمين من أداء فريضة الحج بأمن وأمان وطمأنينة.