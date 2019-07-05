الإمارات ترحب بالاتفاق بين الأطراف السودانية

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، تموز 05، 2019 بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودان الشقيقة.
وأعربت الإمارات عن تطلعها بان تشكل هذه الخطوة الإيجابية والمهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ثبات موقف الامارات الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره ودعمها لكل الإجراءات التي تحفظ امن واستقرار السودان.
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