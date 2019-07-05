مجلس الأمن يدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا

دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا، في بيان حظي بدعم واشنطن.

وذكر البيان أن "أعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة أن يسارع جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد ويلتزموا وقفا لإطلاق النار".

وندد بيان مجلس الأمن بالغارة الجوية التي شنت في الثاني من يوليو/تموز على مركز لإيواء اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وأسفرت عن 56 قتيلا.

وكان تقرير للأمم المتحدة كشف، الخميس، عن تعرض مركز للإيواء في منطقة تاجوراء بطرابلس لضربتين جويتين نفذتهما مليشيات طرابلس، إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية، والأخرى أصابت عنبراً كان يضم حوالي 120 لاجئاً ومهاجراً.

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وتابع البيان أن "أعضاء مجلس الأمن يدعون الأطراف الليبية للعودة سريعا إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة".

وأكد أن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يحدثا إلا عبر حل سياسي"، مشيرا إلى "الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وآخرون" لتحقيق هذه الغاية.

وأعرب المجلس عن "قلقه العميق للوضع الإنساني الذي يتدهور في ليبيا، ودعا جميع الأطراف إلى إفساح المجال أمام الوكالات الإنسانية" للقيام بمهمتها "في شكل تام".

وطالب المجلس في بيانه "الدول الأعضاء بالاحترام الكامل للحظر على الأسلحة" الذي فرض عام 2011 وتعرض لانتهاكات عدة في الأشهر الاخيرة.