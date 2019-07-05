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البرلمان العربي يُرحِّب باتفاق المرحلة الانتقالية في السودان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

رحَّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بالاتفاق الذى تم الإعلان عنه في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وقال السلمي في بيان: «إن البرلمان العربي يقف مع السودان لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والعيش الكريم».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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