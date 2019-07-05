الجيش اليمني يعلن عن تقدم جديد له في جبهة رازح بصعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرض الجيش اليمني، مسنودًا من تحالف دعم الشرعية في اليمن السيطرة على مواقع جديدة في جبهة محور رازح الحدودية غربي محافظة صعدة.

وذكر مصدر عسكري يمني، أن الجيش تمكن من السيطرة الكاملة على تبتي السمكة والثائر في منطقة بني معين بمديرية رازح, كما أحكم حصارًا خانقًا على مواقع في سوق شعبي بالمنطقة ذاتها وقرى مجاورة لها كانت تتخذها المليشيا أماكن للتحصن فيها، بحسب موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

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وقال المصدر إن المعارك ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة ترافقت مع غارات لمقاتلات التحالف العربي دمرت خلالها عيار ١٤ ونصف في سلسلة جبل الأذناب، وغارة أخرى استهدفت موقعًا لتمركز المليشيا في قرية شعبان.

في سياق متصل كثفت مدفعية الجيش قصفها لمواقع وتحصينات المليشيا الانقلابية، مما أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر المليشيا.

ونزعت الفرق الهندسية أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة ولغمًا أرضيًا كانت زرعتها المليشيا لإعاقة تقدمات الجيش اليمني في تلك المواقع الاستراتيجية التي تعد شريانًا مهمًا لحماية خطوط إمداداتها الرابطة بين منطقة الحجلة وبني معين.