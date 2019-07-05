لفت الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "ما تعرض له القاضيان آلاء الخطيب و​هاني الحجار​ إجراء إنتقامي وكيدي"، موضحًا أن "القاضي الخطيب يتم الإنتقام منه لأنه مارس دوره بشجاعة كمحقق عدلي في ​تفجير​ مسجدَي التقوى والسلام إذ أنه أثبت تورُّط ​النظام السوري​ في الجريمة وسجلّه ناصع البياض. ما هكذا تبنى الأوطان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: ما تعرض له القاضيان الخطيب والحجار إجراء إنتقامي وكيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.