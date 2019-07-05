صحناوي: نتأكد من أعلى معايير المراقبة بخصوص المحارق

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​ في حديث تلفزيوني له أنه "بما يتعلق ب​المحارق​ في ​بيروت​ فإننا نتأكد من أعلى معايير المراقبة، والمراقب يجب أن يكون من اعلى مستوى عالميا".

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