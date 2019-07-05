جريح نتيجة حادث سير بين سيارة ودراجة كهربائية في صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان سيارة أجرة صدمت دراجة كهربائية في شارع حسام الدين الحريري مقابل مؤسسة الكهرباء في صيدا حيث اصيب سائق الدراجة الشاب (بلال ح.) برأسه وقدمه.
وعلى الفور عمل عناصر الدفاع المدني في صيدا على إسعافه ونقله الى مستشفى الهمشري للمعالجة وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.
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