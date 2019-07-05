جريح نتيجة حادث سير بين سيارة ودراجة كهربائية في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان ​سيارة​ أجرة صدمت دراجة كهربائية في شارع حسام الدين الحريري مقابل ​مؤسسة الكهرباء​ في صيدا حيث اصيب سائق الدراجة الشاب (بلال ح.) برأسه وقدمه.

وعلى الفور عمل عناصر ​الدفاع المدني​ في صيدا على إسعافه ونقله الى ​مستشفى​ الهمشري للمعالجة وقد حضرت ​القوى الامنية​ الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.