ميقاتي: نحذر من خلق ذرائع لتشنجات لا تخدم السلم الاهلي

أكد رئيس الحكومة الأسبق النائب ​نجيب ميقاتي​ أننا "نؤيد ما قاله ​رئيس الجمهورية​ من ان حرية تنقل ال​لبنان​يين في المناطق،ولا سيما ممثلي الشعب، يجب أن تبقى مصانة"، داعيا الى "مراعاة الاوضاع في ​طرابلس​ ونحذر من خلق ذرائع لتشنجات لا تخدم السلم الاهلي الذي نحرص عليه، وهذه قناعتي بالنظر الى الواقع الذي نعرفه"، مضيفا:"حمى الله لبنان من الفتن والشرور".

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