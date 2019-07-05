الدفاع المدني أخمد الحريق داخل مكب النفايات عند نقطة المصنع الحدودية

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ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني وبعد جهود دامت منذ الساعة 18:00 من يوم الإثنين بتاريخ 1 تموز 2019، أخمدوا حريقًا شبّ في مساحة شاسعة من النفايات المكدّسة داخل مكب للنفايات عند نقطة المصنع الحدودية".
وبيّنت أنّ "الحريق الهائل كان قد تسبّب بانتشار سحب من الدخان الّتي غطّت سماء المنطقة لأيام عدّة، إلى أن تمّت السيطرة على الحريق بشكل تام مساء اليوم. وقد قام العناصر بتبريد رقعة الحريق منعًا من تجدّده".
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