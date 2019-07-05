شدد الأمين العام للحزب التقدمي ​الديمقراطي اللبناني​ ​وليد بركات​، في تصريح تلفزيوني، على أن "الحزب لا يمانع أن يمثل المحسوبون عليه كشهود، إلا أن الاقرار بوجود مطلوبين من جهته غير وارد"، موضحًا أن "الموكب معتدى عليه ومن دافعوا عنه سقطوا شهداء. أما بالنسبة لمطلقي النار فقد أطلقوها في الهواء وكانوا في حالة دفاع عن النفس. فمن يرفضون إحالة الجريمة الى ​المجلس العدلي​ يساهمون بخراب البلد ويسلمون البلاد للميليشيات".

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كانت هذه تفاصيل خبر بركات: من يرفض إحالة الجريمة الى المجلس العدلي يساهم بخراب البلد وتسليمه للميليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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