المطران يازجي بحث مع رئيس تجمع الصناعيين بالبقاع إنشاء منطقة إقتصادية حرة

زار المتروبوليت ​أنطونيوس الصوري​ البطريرك يوحنا العاشر يازجي في الدار البطريركية في دمشق، يرافقه رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا أبو فيصل الذي طرح مع غبطته إنشاء منطقة إقتصادية حرة في زحلة والبقاع، كي يستفيد منها أهالي المنطقة بحيث أنها ستوفر مجالاً لفرص العمل والإستثمار، وطلب دعم وبركة البطريرك.

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