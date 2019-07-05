بطيش: معرض رشيد كرامي أبوابه مفتوحة للجميع

أكد وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ في حديث تلفزيوني أنّ "أبواب ​معرض رشيد كرامي​ مفتوحة لكلّ الناس ولا يمكن إلا أن يكون موقعاً للتلاقي ومسموح إقامة مهرجان سياسي فيه"، معتبرا أن "أهل ​طرابلس​ هم أهل الانفتاح ويرحبون بكل الناس".

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