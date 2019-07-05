كارني: بريكست بدون اتفاق سيكون عامل خطر كبيرا على اقتصاد بريطانيا

أكّد ​محافظ​ بنك انجلترا مارك كارني أن "​بريكست​ بدون اتفاق سيكون عامل خطر كبيرا على ​اقتصاد​ ​بريطانيا​ ومن الأفضل أن تكون هناك فترة انتقالية تسمح للبلاد بالتكيف مع العيش خارج ​الاتحاد الأوروبي​".

وقال المرشحان لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ إنهما مستعدان لقيادة البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق إذا كان ذلك ضروريا.

وحذر بنك انجلترا وكارني في السابق من أن بريكست بدون اتفاق سيوجه ضربة كبيرة إلى اقتصاد بريطانيا.

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وقال كارني “الحقيقة تؤلم أحيانا… عندما تطلب شيئا وتحصل عليه فإن عليك أن تتعامل مع الواقع”.

وكرر كارني أيضا رسالة ​البنك المركزي​ البريطاني بأن النظام المالي جاهز لبريكست بدون اتفاق.

ولفت إلى أنه وضع لم يسبق له مثيل في كثير من النواحي. لكننا جاهزون فيما يتعلق بالقطاع المالي… ولدينا الأدوات لتعديل ​السياسة​ النقدية في أي الاتجاهين (خفض أو رفع أسعار الفائدة) حسب المقتضيات.