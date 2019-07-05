البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى مثل ​فيسبوك​ وتويتر بإزالة المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية خلال 24 ساعة. ويريد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن يجعل بلاده رائدة في وضع القواعد التنظيمية لشركات ​الإنترنت​ الأميركية العملاقة واحتواء انتشار المضمون غير القانوني والمعلومات الزائفة على المنصات الأكثر استخداما حول العالم. وبموجب مشروع القانون سيكون لزاما على مواقع ​وسائل التواصل الاجتماعي​ إضافة أدوات تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن ما هو “محظور بوضوح” فيما يتعلق بالعرق و​الجنس​ والدين والميول الجنسية والإعاقة. وفي حالة عدم امتثال الموقع للضوابط الجديدة فإنه قد يواجه غرامات تصل إلى أربعة في المئة من الأرباح السنوية. وستكون الهيئة المعنية بتنظيم البث في ​فرنسا​ (سي.إس.إيه) المسؤولة عن فرض العقوبات بينما سيتم تشكيل مكتب ادعاء مختص بالأمر.

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