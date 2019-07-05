أفادت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت الألماني بأن "على الركاب الذين لديهم رحلات يوم الأحد توقع تأخيرات لأن مسارات الرحلات ستُعدل خلال إبطال مهندسين لمفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية على مقربة من المطار".
ونصحت الشركة المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران ومراجعة موقع المطار على الإنترنت قبل رحلات المغادرة والوصول المقررة لمعرفة معلومات عن التأخيرات المتوقعة.
ومن المتوقع أن تبدأ التأخيرات في العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش من يوم الأحد وستؤثر أيضا على المواصلات العامة.
وقالت الشرطة إن السلطات ستجلي نحو 16500 شخص وهم من يسكنون في محيط كيلومتر من موقع القنبلة قرب برج البنك المركزي الأوروبي في شرق المدينة لحين قيام المهندسين المختصين بتفكيك القنبلة التي يبلغ وزنها نحو 500 كيلوغرام.
ويقع مطار فرانكفورت على بعد نحو 14 كيلومترا إلى الشرق من موقع القنبلة. ويستخدم المطار ما يصل إلى 68 مليون راكب سنويا.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار فرانكفورت يعلن تأجيل بعض رحلات الأحد لإبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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