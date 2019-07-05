بيدرسن: ناقشت مع لافروف ضرورة استقرار الوضع في إدلب

أعلن المبعوث الأممي إلى ​سوريا​ غير بيدرسن أنه عقد اجتماعا بناءً مع وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ حول جميع جوانب الوضع في سوريا.

وكشف بيدرسن أنه "جرى الاتفاق على أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا وناقشنا ضرورة استقرار الوضع في إدلب والمضي قدماً بتشكيل اللجنة الدستورية وبناء الثقة بين السوريين".