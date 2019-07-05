ترامب: الإحتياطي الفدرالي "لا يدري ماذا يفعل"

شدّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على أنّ "لو كان لدينا مصرف احتياطي فدرالي (​المصرف المركزي​)، يخفّض معدّلات ​الفائدة​، لكنّا أصبحنا مثل ​صاروخ​ فضائي. لكن ليس لدينا فدرالي يدري ماذا يفعل".

ولفت إلى أنّ "الأرقام المتعلّقة بالوظائف كانت جيّدة بشكل غير متوقع، وبلدنا يستمرّ في تقديم أداء جيّد حقًّا، ونحن مسرورون للغاية بذلك"، مؤكّدًا "أنّنا سنحطّم أرقامًا قياسيّة".

وكانت قد تراجعت أسهم "​وول ستريت​" صباح اليوم الجمعة، مع اعتقاد المستثمرين أنّ بيانات شهر حزيران القوية حول معدّلات الوظائف، قد تجعل خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر أقلّ ترجيحًا.

وأعلنت ​وزارة العمل​ الأميركية، "إضافة أصحاب العمل 224,000 وظيفة جديدة خلال حزيران، بمعدل أعلى ممّا كان متوقّعًا.