الرئاسة التركية: أردوغان يحض حفتر على إنهاء هجومه في ليبيا

أفادت ​الرئاسة التركية​ بأن "الرئيس ​رجب طيب أردوغان​ حض قائد القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المشير ​خليفة حفتر​ على انهاء هجومه في ​ليبيا​".

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