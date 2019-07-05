أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني ​اللواء عباس ابراهيم​ في حديث لقناة الميادين أن "​الأمن العام​ تسلم اثنين من المطلوبين في حوادث الجبل"، معتبرا ان "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لمعالجة ذيول الحادث".

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كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم: تسلمنا اثنين من المطلوبين بحوادث الجبل والأمور تسير نحو المعالجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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