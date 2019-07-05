5,4 مليارات دولار جديدة من صندوق النقد الدولي للأرجنتين

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واشنطن: توصل صندوق النقد الدولي والسلطات الأرجنتينية إلى اتفاق للافراج عن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 5,4 مليارات دولار لصالح بوينس آيريس، بحسب ما أعلن الجمعة المدير العام الموقت لصندوق النقد ديفيد ليبتون.

وتندرج هذه الدفعة التي يتوجب أن يوافق عليها أيضاً المجلس التنفيذي للمؤسسة في جلسته المقبلة في 12 تموز/يوليو، ضمن برنامج مساعدات بمبلغ 57,1 مليار دولار جرى إقراره العام الماضي.

وحتى الان، منح صندوق النقد 38,9 مليار دولار لإخراج الأرجنتين من أزمتها.

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وغرقت الأرجنتين في أزمتين ماليتين في 2018، أدتا إلى خسارة العملة 50% من قيمتها، ودعت صندوق النقد لإنقاذها والحصول على قرض بأكثر من 57 مليار دولار.

وقال ديفيد ليبتون الذي حل محل كريستين لاغارد بشكل موقت بعدما طرح اسمها حالياً لتكون مديرة للبنك المركزي الأوروبي، "أهنىء السلطات الأرجنتينية بجهودها الدؤوبة وبتنفيذها برنامج السياسة الاقتصادية بلا خلل".

واعتبر أنّ السلطات الأرجنتينية حققت "كل أهدافها على صعيد نفقات الميزانية، والإنفاق المالي والاجتماعي ضمن البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد".

وقال إنّ السياسة الاقتصادية تعطي نتائج، موضحاً أنّ "الأسواق المالية استقرت في أيار/مايو وحزيران/يونيو". وتابع أنّ "التضخم ينبغي أن يواصل التراجع في الأشهر المقبلة".