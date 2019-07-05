الأطلسي: موسكو ترفض تدمير صواريخها الجديدة المنشورة في أوروبا

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بروكسل: رفضت روسيا مجددا تدمير الصواريخ الجديدة المنشورة في أوروبا في انتهاك للمعاهدة المبرمة في 1987 كما قال الجمعة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ختام اجتماع بين الحلف وروسيا.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي "لم نسجل أي بوادر على إرادة روسيا الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى من خلال تدمير هذه الصواريخ قبل الثاني من اغسطس والعواقب في غاية الخطورة للحد من التسلح".

