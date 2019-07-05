شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة التركية تفرض 16% زيادة على أسعار السكر والشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان التركية المعارضة إن الحكومة التركية فرضت زيادة على أسعار السكر والشاي بنسبة 15% و16%، و15% في أسعار الكهرباء، فضلًا عن الزيادة في أسعار المحروقات.

ونقلت عن جريدة “سوزجو”، فقد أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم في الأشهر الستة الأولى سجل 5.01%.

وأشارت إلى أن أقل مرتب سيحصل عليه موظف في أجهزة ومؤسسات الدولة هو 3 آلاف و417 ليرة، بدلًا من 3 آلاف و224 ليرة، ويرتفع أقل معاش التقاعد الشهري للموظف الحكومي من ألفين و297 ليرة إلى ألفين و435 ليرة.

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بينما يرتفع أقل معاش تقاعد للعامل من ألف و130 ليرة إلى ألف ز186 ليرة. ويرتفع أقل معاش تقاعد للتاجر من ألف و376 ليرة إلى ألف و445 ليرة؛ وكذلك يرتفع معاش تقاعد المزارع من ألف و298 ليرة إلى ألف و363 ليرة.

وكان الشارع التركي شهد انتقادات حادة لحكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، بسبب زيادة رواتب أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى التابع لرئاسة الجمهورية، من 13 ألف إلى 18 ألف ليرة (3100 دولار)، بعد أول اجتماع لهم مع أردوغان، في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور في تركيا 2558 ليرة، ما يعادل 440 دولارا فقط.