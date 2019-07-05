شكرا لقرائتكم خبر عن "مباشر قطر" يكشف تفاصيل تحريض قناة الجزيرة القطرية على الإرهاب فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشره موقع "مباشر قطر" عن شبكة «الجزيرة» القطرية، الذراع الإعلامية لتنظيم «الحمدين» الإرهابي، في التحريض ضد دول المنطقة وعلى رأسها الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب.

وقال مباشر قطر إن «تنظيم الحمدين» استخدم آلته الإعلامية وعلى رأسها قناة الجزيرة، في تشويه صورة دول المنطقة والعمل على ترويج الشائعات والأكاذيب، والتي يهدف من ورائها إلى إحداث فتنة بين الشعوب وقادة الدول، ومن أبرز الوجوه التي تم استخدامها في تلك الهجمة فيصل القاسم.

وتابع التقرير أن الإعلامي السوري فيصل القاسم انضم إلى قناة «الجزيرة» مع بداياتها، فقد عرض خدماته على حمد بن جاسم، والذي توسم فيه بوقًا يستطيع أن يشكله كيفما يشاء، وأن هذا المحرّض الذي يتلقى تعليماته من تميم بن حمد تم استخدامه في توجيه الشائعات الكاذبة والافتراءات ضد دول الرباعي العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان بشكل خاص، كل ذلك مقابل مكافآت من تنظيم «الحمدين» الإرهابي، فضلًا عن الرشاوى والهدايا التي تلقاها.

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