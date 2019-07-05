برلمانى: إجراءات الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها وتحقق مكاسب عديدة لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب يسرى الأسيوطى، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الاقتصاد مصر بدأت تؤتى ثمارها وتحقق مكاسب عديدة لمصر خلال الفترة الراهنة. وقال النائب يسرى الأسيوطى، أن خطوات الإصلاح الاقتصادى تتم فى تدرج وارتفاع ملحوظ بخطوات ثابتة مبنية على دراسة علمية اقتصادية لذلك فإن ثمارها بدأت تظهر وتعود على المصريين. Advertisements وتابع عضو مجلس النواب: "مصر ستكون فى عام 2030 ضمن أعلى اقتصاد فى العشرة الأوائل على مستوى العالم بعد خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الحكومة".

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