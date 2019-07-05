"الوطنية لحقوق الإنسان": قطر قدمت دعما ماليا لميلشيا الحوثي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان،أنه تم رصد زيارة لمسؤل قطري بارز لمدينة صنعاء الواقعه تحت سيطرة المتمردين الحوثيين ولقائه ببعض القيادات الحوثية الهامه تحت ستار الدعم الإنساني .
وقال محمد عبد النعيم فى بيان له، إن مصادر يمنية أكدت أن مدير مكتب قطر الخيريه في اليمن وجيبوتي "محمد واحي" وصل لصنعاء علي متن إحدى الطائرات الأممية متسترة بغطاء بحث تنفيذ مشاريع انسانيه ،وأن "قطر الخيريه" كانت قد قدمت أمولا كبيره لمؤسسة تدعي "الشهداء" التابعه للحوثيين وهي مؤسسة معنيه بتقديم المساعدات الماليه والغذائيه لأسر القتلي الحوثيين.
وأشار عبدالنعيم الى أن تلك الزيارة تأتي في وقت تعزز المليشيات الحوثية الانقلابيه المدعومه من إيران علاقتها مع نظام الدوحه ،متابعا :"مدير المرصد اليمني أكد أن هناك مصادر خاصه قدكشفت فى وقت سابق عن سماح ميليشيات الحوثي للهلال الأحمر القطري بالعوده الي العمل في مناطق سيطرتها وان الهلال الأحمر القطري ينفذ برامجه بالتعاون مع الحوثيين في مدن (الحديده)و(تعز)و(صنعاء)".
وذكر محمد عبد النعيم أن هذه الزيارات جاءت لتكشف انتقال العلاقات الحوثية القطريه من مرحلة السريه الي العلنيه حيث كانت قطر قد قدمت دعما ماليا مبكرا لميلشيا الحوثي من حروب(صعده) وتعمدت الي تعذية ودعم مشاريع الفوضى في اليمن من خلال دعم الإخوان والحوثيين.
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