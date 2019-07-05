الأمن العراقي يعتقل ممول "داعش" في كركوك

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ)
أفاد مصدر امني عراقي، الجمعة، بان قوة امنية اعتقلت ممول "داعش" في كركوك خلال عملية أمنية في منطقة الرياض.
وقال المصدر، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، إنه "بإشراف قائد الفرقة الآلية وبإسناد الجهد الاستخباري، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على ممول عصابات داعش الإرهابية في كركوك".
وأضاف المصدر أن "هذا الشخص كان مختبئا في بستان في قرية طويلعة بناحية الرياض.
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