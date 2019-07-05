بالصور- ندوة عن ترشيد المياه بحضور مزارعي ومستثمري الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد- محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مساء اليوم الجمعة، ندوة حول قضية المياه، وأهمية ترشيدها محليًا وقوميًا، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، ورئيس المركز ومسئولي الري بالمحافظة، وعدد من المستثمرين وممثلين عن روابط الآبار والمزارعين من الأهالي.

وتناولت الندوة، التعريف بأهمية ترشيد المياه، وحث المواطنين على التحول لأساليب الري الحديث، وتحديد مهلة 3 أشهر للالتزام بالمساحة المحددة لزراعة البرسيم الحجازي، وفرض غرامات علي المخالفين أسوة بمخالفات زراعة الأرز.

كما جرى مناقشة البدء الفوري في تنفيذ الصنبور الموفر للمياه بالمصالح الحكومية والمنازل بعد حصر الوحدات المحلية للأعداد المطلوبة على أن يتم تركيبه مجانًا للمواطنين، وجرى الاتفاق أيضًا على دراسة متوسط استهلاك الفدان من المياه وتحديد الأصناف التي يجري زراعتها حسب طبيعة كل أرض.

ووجه الزملوط، في ختام الندوة، بتعميم توصيات الندوة وتنفيذها بالجامعات ومراكز الشباب والمدارس لتعميم الاستفادة منها.​