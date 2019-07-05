إحباط محاولة تهريب طائرتي تجسس من تركيا في مطار برج العرب



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ، اليوم الجمعة، محاولة تهريب طائرتي تنصت وتجسس من تركيا، بالمخالفة لقوانين تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا ولاسلكيًا، وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري.

اشتبه رجال الجمارك في الراكب "أ. ع." مصري الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول بعدما بدت عليه علامات الارتباك والقلق.

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود طائرة صغيرة الحجم أسود × أبيض مدون عليها TELLO مزودة بكاميرا بداخل علبة خاصة بها ممزقة وبدون جهاز تحكم عن بعد وطائرة ماركة SYMA- X5VW أحمر × أبيض اللون مزودة بكاميرا ومكان لشريحة ميموري ومعها جهاز تحكم عن بعد والطائرتان صنع الصين مخبأة بين طيات الملابس.

وقرر محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط رقم 35 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.