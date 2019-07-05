سجن المطربة " شيماء لمدة ثلاث سنوات بتهمة الدعارة

عاقبت محكمة مصرية، اليوم الخميس، المطربة ”شيما“ و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، لاتهامهن بممارسة وتسهيل الدعارة.

كما قضت المحكمة ذاتها بالحبس لمدد تتراوح ما بين سنة لـ 3 سنوات، لـ9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين في الكافيه الذي كانت تعمل فيه شيما.

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وكانت النيابة العامة قد أحالت صاحب الكافيه وشقيقه إلى المحكمة بتهمة الإتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليًا.

وكشفت التحقيقات حينها أن صاحب كافيه، وهو المتهم الرئيس في واقعة تشكيل عصابة للإتجار في البشر، استقطب عددًا من الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب ”عندي ظروف“، بمساعدة شقيقه واثنين آخرين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن بتوزيع المخدرات على الزبائن.

وعلى إثر ذلك، ضبطت الأجهزة الأمنية الفتيات داخل الكافيه، فيما أُحيل صاحب الكافيه وشقيقه للجنايات بتهمة الإتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج والترويج لها.