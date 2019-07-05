طلب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم الجمعة من البرلمان زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة في البلاد. وقالت مصادر في القصر الرئاسي "هوفبورج" اليوم الجمعة إن الرئيس يريد المزيد من الأموال للجيش الفيدرالي في ضوء الوضع المالي غير المستقر للجيش النمساوي. الأموال للجيش الفيدرالي في ضوء الوضع المالي غير المستقر للجيش النمساوي.

وذكرت المصادر أن الرئيس فان دير بيلين أعلن ذلك على هامش تمرين للجيش في منطقة ريث بالقرب من مقاطعة كيتزبوهيل.

من جانبه، قال وزير الدفاع توماس ستارلينجر إن التمويل الإضافي المطلوب يقدر بنحو 3.7 مليار يورو، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2030 سيتعين زيادة الإنفاق الدفاعي إلى واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس النمساوي يطالب بزيادة ميزانية القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.