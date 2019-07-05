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النقد الدولي: 5.4 مليار دولار مساعدات جديدة للأرجنتين

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توصل صندوق النقد الدولي والسلطات الأرجنتينية إلى اتفاق للافراج عن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 5,4 مليار دولار لصالح بوينس آيريس، بحسب ما أعلن الجمعة المدير العام الموقت لصندوق النقد ديفيد ليبتون.

 

وقال ديفيد ليبتون، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية مساء اليوم الجمعة، و الذي حل محل كريستين لاجارد بشكل موقت بعدما طرح اسمها حاليا لتكون مديرة للبنك

المركزي الأوروبي، "أهنىء السلطات الأرجنتينية بجهودها الدؤوبة وبتنفيذها برنامج السياسة الاقتصادية بلا خلل".


واعتبر ليبتون أن السلطات الأرجنتينية حققت "كل أهدافها على صعيد نفقات الميزانية، والإنفاق المالي والاجتماعي ضمن البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد".

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وأضاف أن السياسة الاقتصادية تعطي نتائج، موضحا أن "الأسواق المالية استقرت في مايو ويونيو"،

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متابعا أن "التضخم ينبغي أن يواصل التراجع في الأشهر المقبلة".


وتندرج هذه الدفعة التي يتوجب أن يوافق عليها أيضا المجلس التنفيذي للمؤسسة في جلسته المقبلة في 12 يوليو، ضمن برنامج مساعدات بمبلغ 57,1 مليار دولار جرى إقراره العام الماضي.


وحتى الان، منح صندوق النقد 38,9 مليار دولار لإخراج الأرجنتين من أزمتها.


وغرقت الأرجنتين في أزمتين ماليتين في 2018، أدتا إلى خسارة العملة 50% من قيمتها، ودعت صندوق النقد لإنقاذها والحصول على قرض بأكثر من 57 مليار دولار.

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