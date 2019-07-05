بعد تقديمها طبق الأكل وإشادة محمد بن سلمان لها..الطاهية لما الجحدلي تثير مواقع التواصل

أثارت الطاهية السعودية لما الجحدلي جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورة جمعتها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال تقديمها طبق لولي العهد أثناء ضيافته لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

قصة الطاهية السعودية

وقالت الجحدلي في تصريحاتها إنها تحب الطهي منذ صغرها، واختارت هذا الطريق بعد أن شجعتها أسرتها على اختيار مستقبلها، وكانت تحب هذا المجال وتعمل في مناسبات العائلة، خصوصاً في إعداد الحلويات.

وتابعت، "بعد أن أنهيت دراستي الثانوية، توجهت مباشرة لتعلم الطهي في إحدى المدارس العالمية الفرنسية، الموجودة في لندن، وواصلت تعليمي لفترة تجاوزت سنة ونصف السنة، لأعود بعدها للتدريب

في مطابخ فنادق عالمية بمدينتي دبي وجدة، قبل أن أحط رحالي في أحد المطاعم اليابانية قبيل موسم جدة الجديد .

وخلال أعمالها في مجال الطهي، أشارت إلي أنها تعمل في المطعم الياباني منذ 3 أشهر، وهي تجربة جديدة بكل المقاييس وسعيدة بمقابلة الجمهور، وحينما يعرف زوار المطعم أن هناك طاهية سعودية، يحرصون على مقابلتها وتستمع منهم لكلمات الإعجاب، وفي الوقت نفسه تتعرض أحيانا للانتقاد بسبب عملها طاهية، وينصحها البعض بترك هذه المهنة.

Advertisements

ووصفت وقت ما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حل ضيفاً في المطعم، حيث لم يعرف الطاقم إلا قبيل وقت قصير، لتبدأ بإعداد الأطباق، وتناول ولي العهد طبق "لحم الواغيو نيو ستايل".

وذكرت أنه عقب انتهاء الزيارة، قال لها ولي العهد إن "الطبق أكثر من رائع"، وقد التقطت صورة تذكارية بجانبه، وهي فخورة بهذه الصورة، وكذلك بالطبق الذي حظي بإعجاب ولي العهد، قائلة: "لدي عروض كبيرة سواء قبل أو بعد ظهور صورتي مع ولي العهد، والفرص متاحة سواء لي أو من تجد نفسها في إعداد أطباق من المطبخ العالمي".

مواقع التواصل الاجتماعي تشييد بالطاهية السعودية

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للطاهية السعودية، خلال تقديمها طبق اللحوم لولي العهد محمد بن سلمان، مشيدين بتميزها في مجالها، والذي دعا ولي العهد بإشادة كبيرة للطاهية .