مستشار الأمن الأميركي: ترامب يدرس إلغاء الإعفاءات النووية الممنوحة لإيران

كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووي الإيراني. وقال بولتون لموقع "بريتبارت"، الجمعة، إن القرار اتخذ بعد رفع إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز Advertisements الحدود المحددة في الاتفاق النووي، وكذلك تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني حول رفع نسبة التخصيب بأي نسبة تريدها إيران. الحدود المحددة في الاتفاق النووي، وكذلك تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني حول رفع نسبة التخصيب بأي نسبة تريدها إيران. وأكد بولتون أنه وفقًا للاتفاق النووي، كان لدى إيران 7 استثناءات مختلفة للبرنامج النووي، والتي انخفضت إلى 5 استثناءات في وقت سابق. ووفقًا لبولتون، تقوم الحكومة الأميركية حاليًا بمراجعة الاستثناءات الأخرى وإمكانية إلغائها. ورأى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أن قرار السلطات الإيرانية بانتهاك الاتفاق النووي يعتبر مؤشراً على فعالية "حملة الضغط القصوى" من قبل الحكومة الأميركية.

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