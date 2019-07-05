مستشار خامنئي: سنرفع تخصيب اليورانيوم بدءاً من 5%

أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، أن إيران سترفع تخصيب اليورانيوم بدءاً من نسبة 5%، ما يعد انتهاكاً للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231.
ونقل الموقع الرسمي للمرشد الإيراني عن ولايتي قوله الجمعة، إن "تخصيب اليورانيومسيرتفع أكثر من 3.67% وأكثر من ذلك إلى أي مدى نحتاجه لأنشطتنا السلمية".
وأضاف: على سبيل المثال، نحتاج أن نخصب اليورانيوم في مفاعل بوشهر بنسبة 5%.
وانتقد ولايتي الأوروبيين قائلاً إن إيران
وقال إن ايران تبدأ الخطوة الثانية يوم الأحد المقبل وستبادر إلى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67% لسد حاجة مفاعل بوشهر.
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