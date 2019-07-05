مستشار خامنئي: سنرفع تخصيب اليورانيوم بدءاً من 5%

أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، أن إيران سترفع تخصيب اليورانيوم بدءاً من نسبة 5%، ما يعد انتهاكاً للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231.

ونقل الموقع الرسمي للمرشد الإيراني عن ولايتي قوله الجمعة، إن "تخصيب اليورانيوم

سيرتفع أكثر من 3.67% وأكثر من ذلك إلى أي مدى نحتاجه لأنشطتنا السلمية".

وأضاف: على سبيل المثال، نحتاج أن نخصب اليورانيوم في مفاعل بوشهر بنسبة 5%.

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وانتقد ولايتي الأوروبيين قائلاً إن إيران

منحتهم "فرصة طويلة للالتزام بتعهداتهم إزاء الاتفاق النووي عقب خروج أميركا من الاتفاق منذ أكثر من عام، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء بل فعلوا عكس ذلك"، حسب تعبيره.

وقال إن ايران تبدأ الخطوة الثانية يوم الأحد المقبل وستبادر إلى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67% لسد حاجة مفاعل بوشهر.