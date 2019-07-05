«المزرم»: الحكومة الكويتية جاهزة لمواجهة تطورات الأحداث فى المنطقة

أكدت الحكومة الكويتية استعدادها للتعامل مع تطورات الأحداث فى المنطقة. وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أن الحكومة بكل أجهزتها العسكرية والأمنية تبدى دائماً استعدادها وجاهزيتها تحسباً لأى طارئ أو تطور يخص الأوضاع فى المنطقة.

جاء ذلك فى تصريح له فى مجلس الأمة بعد انتهاء المجلس من النظر فى طلب المناقشة المقدم من بعض الأعضاء بشأن أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة والذى تمت مناقشته فى جلسة سرية.

وقال «المزرم» إن الأجهزة المعنية فى وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطنى والإدارة العامة للإطفاء قدمت عرضاً كاملاً لأعضاء مجلس الأمة عن مدى استعدادها وشرحاً وافياً عن خطط الطوارئ والخطط الوقائية تحسباً لأى طارئ.

وأوضح أن ما قدمته الأجهزة الأمنية كان مجرد عرض تحسباً لأى تطور وبناء على دعوة من مجلس الأمة واستمعت فى المقابل إلى آراء النواب ووجهات نظرهم مؤكداً حرص الحكومة على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.

Advertisements

وناقش المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب الحكومة طلب مناقشة مقدمًا من بعض الأعضاء بشأن مناقشة أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى بصدده.

وقدمت الأجهزة الأمنية عرضًا تفصيليًّا عن استعداداتها تجاه الأوضاع الخارجية والداخلية ثم ناقش الأعضاء مع الجهات المعنية هذه الاستعدادات، وبعد ذلك انتهت الجلسة السرية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة طارق المزرم إن الجهات الأمنية والعسكرية والمطافئ والحرس الوطنى قدمت إيجازًا كاملًا لمدى استعدادهم للأوضاع فى المنطقة.

وأشار إلى أنه تم الاستماع لآراء أعضاء مجلس الأمة ووجهة نظرهم، مؤكدًا حرص الحكومة التى تتطلع دائمًا إلى أن تكون دائمًا جاهزة لمواجهة التطورات.