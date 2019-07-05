الصين تنفي مزاعم أمريكية بإجراء تجارب صاروخية ببحر الصين الجنوبي

نفت وزارة الدفاع الصينية يوم الجمعة اتهامات أمريكية بأن الجيش الصيني أجرى في الآونة الأخيرة تجارب صاروخية ببحر الصين الجنوبي المتنازع عليه قائلة إنها أجرت تدريبات روتينية شملت إطلاق الذخيرة الحية.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت يوم الثلاثاء إن إطلاق الصواريخ أمر ”مزعج“ ومنافلتعهدات الصين بأنها لن تضفي طابعا عسكريا على الممر المائي الاستراتيجي.
وقال مسؤول أمريكي يوم الجمعة طلب عدم ذكر اسمه إنه وفقا للمعلومات الأولية فإن الصين اختبرت فيما يبدو قبل عدة أيام عددا من الصواريخ الباليستية
وفي بيان مقتضب أرسل لرويترز ردا على المزاعم الأمريكية، قالت وزارة الدفاع الصينية إن ذلك غير صحيح.
وأوضحت الوزارة ”التقارير المعنية تجافي الواقع. أجرى (الجيش) مؤخرا تدريبات تضمنت إطلاق ذخيرة حية في المياه قرب جزيرة هاينان وفقا لجدول التدريبات السنوية“.
وأضافت أن التدريبات ”غير موجهة لأي بلد أو أي هدف محدد“.
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