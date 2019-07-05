مقتل وإصابة 14 شخصا في "جمهورية دونيتسك الشعبية"

أعلن مكتب مفوض حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية المعنلة ذاتيا جنوب شرقي أوكرانيا، مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين خلال الأسبوع الماضي، جراء إطلاق نار من قبل الجيش الأوكراني.
وأوضح المكتب أن جميع الضحايا منالعسكريين باستثناء شخص واحد، مضيفا أن عدد المصابين بين سكان الجمهورية بلغ، منذ مطلع العام الجاري، 121 شخصا، بينما قتل 103 أشخاص، ليرتفع بذلك عدد القتلى
وحسب أحدث إحصائيات من الأمم المتحدة، فقد قتل أكثر من 10 آلاف شخص من طرفي الصراع المسلح، أي القوات الأوكرانية، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ عام 2014.
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