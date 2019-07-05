الأكاديمية الدبلوماسية الروسية تمنح العثيمين الدكتوراه الفخرية

منحت الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية شهادة الدكتوراه الفخرية إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الأكاديمية أمس بالعاصمة الروسية موسكو، وسط حضور دبلوماسي وطلبة العلوم السياسية وأعضاء التدريس في الأكاديمية.

ونوه رئيس الأكاديمية الدبلوماسية البروفيسور يفجينى بيرتوفيتش باجانوف، خلال الحفل بالدور الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي في التقريب بين الشعوب، وسعيها الدائم لدعم وتعزيز السلام في العالم.

الوسطية والاعتدال

ألقى العثيمين محاضرة في مقر الأكاديمية بالعاصمة موسكو، تناولت عمل منظمة التعاون الإسلامي، والإجراءات التي يقوم عليها عملها، وكذلك سعيها في نشر وسطية الإسلام والاعتدال، وبرامجها لمكافحة التطرف والعنف والإرهاب، إضافة إلى تعزيز علاقات المنظمة مع الدول الصديقة وعلى رأسها روسيا الاتحادية.

تعزيز العلاقات

التقى العثيمين أمس في العاصمة الروسية موسكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، وذلك بمقر المجلس، واستعرض العثيمين خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمة والمجلس الروسي، كما أشاد بالتعايش والوئام بين مختلف الأديان في روسيا الاتحادية، وأشاد بالعلاقات الثنائية بين المنظمة التي تجمع 57 دولة إسلامية وبين روسيا.