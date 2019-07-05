74 ألف لغم انتزعها مسام من الأراضي اليمنية

بلغ إجمالي ما تم نزعه من ألغام ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» حتى الآن، 74115 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، وتمكن المشروع خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2019 من انتزاع 604 ألغام، منها: 4 ألغام مضادة للأفراد، و268 لغمًا مضادة للدبابات، و330 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتان ناسفتان.

4 آلاف طاولة مدرسية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 4000 كرسي وطاولة مدرسية في محافظة المهرة اليمنية، وقال وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان إن هذا المشروع سيحل جزءًا كبيرًا من مشكلة المقاعد الدراسية في مدارس التربية والتعليم بمحافظة المهرة ويأتي في سياق المشاريع المقدمة للمحافظة، مشيرًا إلى أن المركز له بصمات واضحة وظاهرة في دعم المهرة. وشكر الوكيل عليان مركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه ومساندته محافظة المهرة في كافة النواحي ومنها القطاع التعليمي.

حقوق الإنسان

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في ندوة «دعم حقوق الإنسان اليمني» التي أقيمت على هامش الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وتطرق مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم إلى ما قدمه المركز للمنكوبين في العالم عبر البرامج الإغاثية والإنسانية، مبيناً أن أكثر من 4 ملايين امرأة و6 ملايين طفل في اليمن يعانون من أزمة إنسانية قاسية في ظل الانتهاكات الحوثية المتواترة لحقوق الإنسان، حيث أصبحت الأوضاع الإنسانية أكثر صعوبة ومرارة.

دعم وتأهيل

أكد المعلم حرص المركز على مشروع تمكين النساء والفتيات من خلال البرامج التدريبية المهنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل للإسهام في تعزيز الاستقلال المادي وتجاوز الأزمات الإنسانية، مفيدا أن الأطفال في اليمن عانوا من الانقطاع عن التعليم الذي يعد من أبرز حقوق الإنسان وذلك بسبب تدمير المدارس أو استخدامها لأغراض تخدم الميليشيات المسلحة، وتعثر رواتب أكثر من ثلثي عدد المعلمين الإجمالي في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية، حيث أسهم المركز بتمويل وتنفيذ أكثر من 9 مشاريع في التعليم تهدف إلى دعم تأهيل المدارس المدمرة، وتدريب المعلمين والتجهيزات المدرسية.

خدمات طبية

عن الجانب الصحي، أشاد المعلم بالمشاريع الضخمة التي ينجزها المركز في اليمن لدعم القطاع الطبي وتوفير أفضل الخدمات الطبية الممكنة، ومنها تمكين منظمة الصحة العالمية في تنفيذ التدخلات المنقذة للحياة من خلال التركيز على أنشطة الكشف والترصد والمعالجة والوقاية من الكوليرا في مختلف المحافظات، ضمن إطار العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وتأسيس المراكز الصحية المتخصصة ودعم المستشفيات بالأدوية والعلاجات والأجهزة الطبية اللازمة، وتنفيذ حملات تطعيم الأطفال وبرامج رعاية الأمومة والطفولة والتوعية الصحية والطب الوقائي والعناية بالأمهات، فضلاً عن مشاريع العيادات الطبية التغذوية المتنقلة للنازحين اليمنيين، الأمر الذي أسهم في النهوض بالقطاع الطبي وعلاج المرضى والمصابين في مختلف المديريات والمدن.

إعادة تأهيل

تناول المعلم جهود المركز في برامج الدعم المجتمعي ومن أبرزها مشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين الذي يهدف إلى التأهيل والدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالأزمة الإنسانية في اليمن لما لهذه الخطوة من دور مهم في الحد من ارتفاع مستويات العنف في المجتمع، وأيضا تنفيذ مشروع (لست وحدك) لحماية الأيتام في اليمن من خلال توفير السكن والتعليم والصحة والغذاء وإعادة دمجهم في المجتمع، إضافة إلى تقديم أنشطة مصاحبة متركزة على الدعم النفسي.

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دعم لموريتانيا

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من التمور تزن 60 طناً لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين من الأشقاء في موريتانيا. ووقع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في موريتانيا ناصر اللاق على مذكرة تسلم شحنة التمور بمقر البرنامج في العاصمة نواكشوط، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع المطيري، وممثل وزارة المالية السعودية، وفريق المركز، ويأتي ذلك ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا.

إزالة الألغام

74115 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية

الأسبوع الرابع من يونيو

604 ألغام

4 مضادات للأفراد

268 مضادا للدبابات

330 ذخيرة غير متفجرة

عبوتان ناسفتان