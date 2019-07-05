تهنئة القمر المتحدة بذكرى الاستقلال



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس غزالي، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار، كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية مماثلة لرئيس جمهورية القمر المتحدة، وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس عثمان غزالي، راجيا لحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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