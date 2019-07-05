إصابة شبان فلسطينيين برصاص مطاطي

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان مما أسفر عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوبهم، ما أدى لإصابة أربعة شبان فلسطينيين بالرصاص «المطاطي».



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