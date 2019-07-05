الأمطار تغرق مخيمات لاجئي الروهينجا

أفادت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، بأن هطول الأمطار المتواصل منذ 3 أيام في بنجلاديش ”دمر 273 مأوى وأدى إلى إصابة 11 شخصا في مخيمات كوكس بازار حيث يعيش أكثر من 900,000 لاجئ من الروهينجا.
وارتفع منسوب الأمطار بمقدار 350 ملم خلال 72 ساعة منذ الاثنين، ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على مدار الأسبوع.
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