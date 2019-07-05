السبسي يتعهد بإتمام عهدته الرئاسية

تعهد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس، في أول ظهور علني له إثر أزمته الصحية، بإتمام عهدته الرئاسية قاطعا الطريق أمام الجدل الدائر حول شغور محتمل للمنصب.

وظهر السبسي أمس في فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، بمناسبة توقيعه الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية لهذا العام.

وقال السبسي «سنواصل العمل من أجل أن تتم هذه العهدة التي تنتهي في أواخر ديسمبر 2019».

وهذا أول خطاب للسبسي البالغ من العمر (92 عاما) منذ مغادرته المستشفى العسكري الاثنين الماضي، إثر أزمة صحية ألمت به الخميس الماضي، وقد بدت عليه أمس علامات الإرهاق.

وثار جدل قانوني في المنابر الإعلامية وفي البرلمان فور دخول السبسي المستشفى، بشأن وضعه الصحي واحتمال حدوث شغور في المنصب بسبب عجز صحي، ما يستدعي نقل السلطة بتزكية المحكمة الدستورية التي لم يستكمل وضعها بعد.

ولكن السبسي استأنف صلاحياته أمس بإمضائه الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية لهذا العام، كما وقع قرار التمديد في حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي.